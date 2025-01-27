Дальность поражения «Орешника» составляет около пяти тысяч километров.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» предотвратит возможные провокации с европейской стороны. Он указал, что дальность полёта ракет «Орешника» около 5000 километров.

«Орешник», который скоро появится в Белоруссии, служит предупреждением для европейских сил, не признающих выборы в этой стране и поддерживающих так называемую оппозицию, включая «полк Калиновского» со стороны ВСУ. Также он направлен против определённых киевских сил, участвующих в пограничных провокациях, считает Дандыкин. По его мнению, комплекс может поражать любые европейские страны за 15 минут. На территории Белоруссии также размещены ядерное оружие и другие системы, такие как «Искандер», добавил Дандыкин.

Он отметил, что «Орешник» играет ключевую роль в арсенале, охлаждая провокации и предотвращая цветные революции и нападения, подчеркнув решительность Лукашенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что запросил у Владимира Путина «Орешник» после критики журналиста BBC Стива Розенберга касательно ядерного оружия. Лукашенко упомянул, что узнав о новом российском вооружении, попросил его у Путина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин лично поручил повысить соцвыплаты почти на 10 % с 1 февраля 2025 года.