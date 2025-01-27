Житель Новосибирска пойдет под суд за жестокое убийство собаки и поджог киоска

Мужчина в приступе гнева бросил животное на балкон, собака упала на асфальт и разбилась. Сибиряк пытался замести следы, но безуспешно.

Житель Новосибирска пойдет под суд сразу по двум эпизодам. Один из них, случившийся 13 сентября 2024 года, связан с жестоким обращением с собакой. Пес был не его – его девушки. Мужчина в приступе злости бросил животное на балкон, собака упала на асфальт и погибла.

Сибиряк спустился вниз и понял, что пес не подает признаков жизни. Тогда мужчина дошел до ближайшего мусорного бака и выбросил собаку.

Второй эпизод с поджогом круглосуточного киоска, расположенного у дома 15 по ул. Макаренко, произошел 4 сентября 2024 года. Подозреваемый разлил бензин и поджег зажигалкой киоск, в результате чего помещение загорелось. Ущерб составил 73 281 рублей.

О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 55-летний водитель Volkswagen погиб в столкновении с грузовиком в Новосибирской области.