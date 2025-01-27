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общество

Золотой юбилей отметила семья Кашлевых в Новосибирске – они знакомы с детства

Фото: ЗАГС НСО

В семье два сына и четверо внуков.

24 января во Дворце бракосочетания Новосибирска прошла торжественная церемония в честь золотого юбилея Виктора Иосифовича и Евгении Васильевны Кашлевых. Супруги познакомились ещё детьми: Виктор приехал на каникулы в деревню, где встретил Евгению.

После школы они стали соседями и проводили много времени вместе, что и стало началом их любви. Ровно пятьдесят лет назад они зарегистрировали брак. У них два сына — Вадим и Александр, внук Иван и внучки: Татьяна, Светлана и Дарья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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