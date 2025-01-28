Shaman запускает всероссийский тур «Победа!»

Заслуженный артист России и автор всенародно любимых хитов Shaman начинает гастрольный тур «Победа!», в рамках которого уже запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии.

В новую концертную программу, премьера которой состоялась на Красной площади в День российского флага, вошли свежие песни, специально написанные музыкантом для «Победы!», и золотые хиты: «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие, уже полюбившиеся миллионам россиян композиции.

По словам певца, «Победа!» станет судьбоносным событием, способным изменить ход истории: «Я хочу вдохновить всю Россию, всех – и в тылу, и на передовой. Мы поедем за ленточку, в зону СВО, к нашим бойцам, к нашим героям. Мы объедем всю нашу необъятную страну. Сделаем всё для победы, а победу – ещё ближе!» – говорит Shaman.

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