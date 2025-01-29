Мать актрисы из Новосибирска Алферовой отпраздновала 103-летие

Именинница ведет активный образ жизни и следит за внешностью.

Мама новосибирской актрисы Ирины Алферовой недавно отметила своё 103-летие. Именинница ведёт активную жизнь, часто гуляет, посещает концерты и семейные торжества. Внучка отмечает, что долголетие её бабушки связано с добротой и благодарностью за всё, что она имеет. Ксения Архиповна — ветеран войны, участвовала в боях под Москвой. После войны она возвратилась в Новосибирск и поступила в юридическую школу, где встретила своего будущего мужа, Ивана Кузьмича.

«Вы не поверите, но на днях моей Баме (Ксении Архиповне Алферовой) исполнилось 103 года! – рассказала внучка именинницы. — А знаете, за что дается такое красивое долголетие? За исполнение пятой заповеди: "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе". А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности за всё, что дал тебе Господь!», — заметила внучка Ксения.

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