Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о модернизации маршрутов общественного транспорта

С 1 февраля троллейбусный маршрут № 8 продляется до остановки «Ключ-Камышенское плато». Значительно улучшить доступность отдаленных районов города позволило системное обновление подвижного состава общественного транспорта – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«В 2024 году Новосибирск почти полностью обновил троллейбусный парк, продолжил модернизацию трамваев и приобрел дополнительно еще пять автобусов. На маршрут № 13 вышли восемь трамваев новой модели, в этом году планируется выпустить на линию еще 22 модернизированных вагона. За два года (с декабря 2022-го по декабрь 2024 года) в Новосибирск поступило 258 новых троллейбусов, которые были распределены по 11 городским маршрутам, продленным в отдаленные районы, включая «Снегири», «Родники» и Плющихинский жилмассив. В 2025 году мы продолжим эту работу, чтобы сделать общественный транспорт доступным и удобным для жителей всего Новосибирска», – отметил мэр Кудрявцев.

Существенное обновление подвижного состава муниципальных предприятий «Новосибгортранс» и «Горэлектротранспорт», проведенное за последние годы, позволило значительно повысить эффективность транспортного обслуживания населения города. Почти 80 % троллейбусного парка Новосибирска сегодня составляют новые машины с увеличенным автономным ходом. Это дало возможность не только увеличить количество единиц техники на маршрутах, но и продлить их в районы, где отсутствует контактная сеть. Так, в 2024 году в Плющихинский жилмассив стал ходить троллейбус № 22, до жилого квартала «Северная корона», расположенного в микрорайоне «Родники», продлили 24-й троллейбус, а троллейбус № 10 изменил маршрут на «Ул. Амбулаторная – Вокзал «Новосибирск-Главный», что улучшило транспортную доступность жилого сектора, расположенного в районе улицы Полякова в Дзержинском районе Новосибирска.

Обеспечить устойчивое транспортное обслуживание жителей территории с/х «Левобережный» и организовать беспересадочное транспортное сообщение между ЖК «Ясный Берег» и площадью имени Карла Маркса позволило продление троллейбусного маршрута № 4. До нового автовокзала на Гусинобродском шоссе от Станиславского жилмассива теперь можно доехать на 7-м троллейбусе, а до «Стрижей» – на троллейбусе № 5.

С 1 февраля изменится схема движения троллейбуса № 8. В его маршрут включат улицу Выборную и продлят до остановки «Ключ-Камышенское плато». Обслуживать обновленный маршрут будут 28 троллейбусов.