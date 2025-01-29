В ДТП на Советском шоссе в Новосибирске погибли водитель и пассажир LADA, которые проскочили на «красный»

ДТП произошло у посёлка Элитный.

На трассе Советское шоссе в Новосибирске седан столкнулся с припаркованным тягачом с полуприцепом — ДТП произошло у поселка Элитный. Автомобиль LADA въехал в тягач с полуприцепом, припаркованный в крайнем ряду.

Подписчики канала АСТ-54 утверждают, что двое лежали на асфальте без признаков жизни. После стало известно, что в ДТП действительно погибли двое — водитель и пассажир LADA.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пьяный водитель «Мерседеса» сбил двух девочек в Кировском районе Новосибирска.