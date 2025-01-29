Новосибирская область вышла из топ-10 по количеству введенного жилья в 2024 году

В прошедшем году в НСО в эксплуатацию введено 2630 тыс квадратных метров жилых помещений.

По итогам 2024 года Новосибирская область утратила место в топ-10 по количеству введенного в эксплуатацию жилья. Об этом сообщил региональный эксперт по недвижимости Сергей Николаев.

В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию 2 630 тыс. квадратных метров жилых помещений, что на 13% меньше, чем в 2023 году, согласно данным Росстата.

В результате Новосибирская область опустилась с 9-го на 11-е место в рейтинге.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске самую дешевую квартиру в новостройке продают за 1,9 млн рублей.