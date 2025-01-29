Новосибирская телеведущая и иноагент Лазарева* стала бабушкой

«У меня вчера дочь родила дочь! Так что ну вот и все, ты бабушка теперь», — написала она в соцсетях.

Ведущая телевидения, проживающая в Испании, поделилась фотографией со своей новорожденной внучкой. «Вчера моя дочь принесла в мир еще одну девочку! Так что теперь ты — бабушка», — сообщила она.

Бывший супруг Лазаревой*, комик Михаил Шац* (включен Министерством юстиции в список иностранных агентов), также огласил новость о появлении внучки.

«Могу официально утверждать, что я на седьмом небе от счастья», — написал он на своей странице в Instagram* (эта социальная сеть запрещена в России и принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Шац* также упомянул, что новорожденную назвали Сарой. Дочь телеведущих зовут Соня, ей 26 лет.

Ранее сообщалось о том, что защита подала апелляцию на решение по делу Лазаревой*. Московский суд в декабре заочно приговорил телеведущую к 6,5 годам заключения по статье об оправдании терроризма, однако она не признала свою вину.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

**Татьяна Лазарева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Сиб.фм сообщал, что объявленная в розыск актриса из Новосибирска Татьяна Лазарева* продаёт выходные с собой за 800 евро.