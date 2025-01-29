После расправы собак над жительницей Новосибирской области объявлены закупки на отлов животных

Сразу шесть районов в январе 2025 года начали поиски подрядчиков на отлов бездомных животных.

Две закупки инициированы после трагедии, когда стая собак напала на женщину на улице Малыгина в Новосибирском районе. Издание BFM-Новосибирск изучило аукционные документы и выяснило объем финансирования, направляемого на отлов потенциально опасных собак.

За последний месяц закупки на отлов животных проводятся в Мошковском, Северном, Кыштовском, Искитимском, Венгеровском и Болотнинском районах. В каждом из них контракты выполняются до декабря 2025 года. Наибольшая сумма предусмотрена в Искитимском районе — более 5 млн рублей. В аукционных документах указано, что выезд бригады на отлов осуществляется по заявкам от районной администрации в течение пяти календарных дней. Если животные проявляют агрессию, сотрудники должны выехать в тот же день. Несмотря на это, точное количество подлежащих отлову собак не указано, поскольку прогнозировать его крайне сложно.

Администрация Мошковского района выделяет 3,5 млн рублей на отлов безнадзорных животных. Подрядчику предстоит отловить не менее 111 собак. Документация содержит обоснование цен: полный комплекс услуг (включая отлов, карантинное содержание, стерилизацию и т.д.) по отношению к одному животному стоит 31 760 рублей, из которых наибольшая сумма предназначена на отлов — 14 300 рублей. В материалах закупки Венгеровского района (общая цена — 1,8 млн рублей) за комплекс услуг на одну собаку предусмотрено 31 430 рублей.

Анализируя материалы, размещенные на сайте госзакупок, проведенные в 2024 году, видно, что в начале года районы заключали контракты на суммы порядка 1-1,5 млн рублей, с последующими заявками.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске начали массово ловить нетрезвых водителей.