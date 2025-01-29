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общество

Превышение ПДК фенола зафиксировано в Калининском районе Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Калининском районе Новосибирска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе.

Данные об этом опубликованы на сайте Западно-Сибирского УГМС. Согласно замерам службы мониторинга окружающей среды, концентрация фенола в воздухе превышена в 1,3 раза.

В других районах города превышений допустимого уровня загрязняющих веществ не зарегистрировано.

По прогнозу синоптиков, 30 января метеоусловия в Новосибирске не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

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Игорь Кириченко
Журналист

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