Превышение ПДК фенола зафиксировано в Калининском районе Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе.

Данные об этом опубликованы на сайте Западно-Сибирского УГМС. Согласно замерам службы мониторинга окружающей среды, концентрация фенола в воздухе превышена в 1,3 раза.

В других районах города превышений допустимого уровня загрязняющих веществ не зарегистрировано.

По прогнозу синоптиков, 30 января метеоусловия в Новосибирске не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.