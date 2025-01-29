С 29 января в Новосибирске поменяется маршрут нескольких автобусов

В Новосибирске сообщили о смене маршрутов автобусов.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, с сегодняшнего дня, 29 января 2025 года, изменится схема движения автобусов №6 и №24.

Так, автобус №6 перестанет следовать по улице Покрышкина и площади Карла Маркса, направляясь по улице Сибиряков-Гвардейцев до проспекта Карла Маркса.

А автобус №24 изменит маршрут, исключив участок по улице Покрышкина от Сибиряков-Гвардейцев до площади Карла Маркса.

Напомним, что на 30% выросло количество штрафов за непристегнутый ремень в Новосибирской области