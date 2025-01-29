Суд постановил приговор виновнику ДТП на Мясниковой в Новосибирске, где погиб водитель Toyota

Авария произошла 17 октября 2023 года, осужденный получил 1 год 10 месяцев принудительных работ.

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о ДТП на улице Мясникова, в котором 17 октября 2023 года погиб водитель автомобиля Toyota. Наказание получил водитель Mercedes-Benz — ему назначено 1 год и 10 месяцев принудительных работ. Кроме того, его обязали отчислять 10% заработка в пользу государства и запретили управлять транспортом в течение 2 лет и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что аномальные морозы до –45 градусов ударят в феврале в Новосибирской области.