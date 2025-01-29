Сыну сотрудницы птицефабрики из Новосибирской области выплатили 3,5 млн рублей за смерть матери

Женщина погибла в августе 2023 года.

Было установлено, что сибирячка работала на площадке временного хранения зерна. В это время тракторист не удостоверился в отсутствии людей на пути и не опустив ковш, наехал на женщину, которая скончалась от полученных травм.

Прокурор в интересах несовершеннолетнего сына подал иск о компенсации морального вреда из-за гибели работницы. Черепановский районный суд удовлетворил требования и обязал организацию выплатить 3,5 млн рублей несовершеннолетнему сыну погибшей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске допросили таксиста, который последний видел пропавшего перед Новым годом вахтовика.