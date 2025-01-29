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общество

Трое жителей Новосибирска сражаются в шоу «Титаны» за 10 млн рублей

Фото: ТНТ

Спортсмены из Новосибирска соревнуются в спортивном шоу, среди них Анна Кикина, Роман Власов и Иван Стретович.

Спортсмены из Новосибирска решили принять участие в этом соревновании. Один из участников — космонавт Анна Кикина, также участвуют чемпион по борьбе Роман Власов (на фото справа) и гимнаст Иван Стретович.

Фото Трое жителей Новосибирска сражаются в шоу «Титаны» за 10 млн рублей 2

Все они оспаривают приз в 10 млн рублей, проходя сложные испытания на выносливость. За каждого новосибирского участника болеют их близкие и земляки. Ранее на телевидении уже выступал шеф-повар из Новосибирска, стремящийся к победе в шоу «Молодые ножи», где специализировался на русской и сибирской кухне.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске допросили таксиста, который последний видел пропавшего перед Новым годом вахтовика.

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Дарья Лапина
Журналист

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