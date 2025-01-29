В Новосибирске губернатор Травников и мэр Кудрявцев наметили приоритеты развития

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обозначили основные задачи по развитию города на 2025 год.

Как подчеркнул мэр Кудрявцев, вместе с областным правительством муниципалитет эффективно решает актуальные вопросы, совместная работа по развитию Новосибирска будет продолжена.

«Главный приоритет работы городской власти – ориентация на запросы новосибирцев. Этот подход лежит в основе преобразований структуры мэрии, обновления её кадрового состава, пересмотра полномочий и ответственности между подразделениями, перестройки многих рабочих процессов, которые мы провели в прошлом году. Мы принципиально поменяли подходы к содержанию города, уборке территорий, ремонту дорог. Все учреждения по обслуживанию дорог – ДЭУ – перешли в подчинение районных администраций. В 2,5 раза увеличили штат ручных и дорожных рабочих, что позволило более оперативно решать задачи по наведению порядка. Приоритетами остаются развитие социальной инфраструктуры, общественных пространств, ремонт и модернизация дорожной сети, обновление общественного транспорта. Также в их числе – поддержка семей военнослужащих, помощь и реабилитация участников СВО. Изменения в городе мы намерены осуществлять за счёт реализации новых управленческих решений, внедрения современных технологий, изучения и внедрения лучших практик», – подчеркнул глава Новосибирска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников положительно оценил произошедшие перемены в подходах к содержанию территории города, совершенствование управленческих практик: «Могу дать общую оценку работы в 2024 году – видны позитивные изменения. Видны мне, членам команды правительства, а самое главное – жителям. Позитивные изменения в городе есть и по подходам к содержанию территории, и во многих управленческих процессах. Видны изменения во взаимоотношении с застройщиками и с подрядчиками, исполнителями муниципальных контрактов, видны новые подходы к наполнению городского бюджета».

Одним из результатов совместной работы мэрии, областного правительства и депутатов стало увеличение параметров бюджета города. Впервые он преодолел рубеж в 100 млрд рублей, а межбюджетные трансферты превысили 50 млрд рублей – это максимальный объём за все прошлые годы. Параметры бюджета на 2025 год будут увеличиваться, предусмотрен рост собственной доходной базы бюджета.

В прошлом году в Новосибирске согласно требованиям федерального законодательства завершена реорганизация МУПов. В результате в городе сохранены стратегически важные предприятия. В 2024 году для стабилизации их деятельности из бюджета города было выделено около 2,7 млрд рублей. Кроме того, очень важно продолжить работу с правительством Новосибирской области по корректировке тарифов таких организаций и предприятий, как АО «САХ», МУП «Энергия», МУП «Горводоканал».