День влюблённых закончился трагедий для бойца СВО из Новосибирска

Миномётчик из Новосибирска поблагодарил жену за признание в измене в день всех влюблённых.

Человеческие отношения не ведают границ и находятся вне календарей. Так, в праздничный день 14-го февраля текущего года сибирячка решила сообщить мужу о том, что она полюбила другого мужчину.

Её не смутил тот факт, что супруг несёт ратную службу в зоне действия СВО и ежедневно рискует жизнью. Однако боец (служит миномётчиком) стойко перенёс новость.

Нашему порталу он рассказал, что прожил с женой пять лет, детей в паре не случилось и он благодарен ей за честность.

«Я её не осуждаю, такова судьба. Лучше пусть будет так, чем вранье», пояснил он свою позицию.

А мы ранее писали о новых выплатах бойцам СВО.