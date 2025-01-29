В Новосибирске хотят снизить возраст для работы во вредных условиях

В последний раз эти нормы пересматривались порядка 20 лет назад.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил снизить возрастной порог для работы на вредных производствах, таких как химические и металлургические предприятия, ниже 18 лет.

Это заявление было сделано на встрече со студентами Новосибирского государственного технического университета. Об этом сообщает ТАСС.

Шохин отметил, что многие студенты колледжей заканчивают учебу до достижения 18 лет, но не могут работать по специальности из-за действующих возрастных ограничений. Он также подчеркнул, что последние изменения в этих нормах были внесены около 20 лет назад, и теперь они не соответствуют текущим условиям.