В Новосибирске открылся первый государственный центр ЭКО

Первый государственный центр ЭКО начал работать в столице Сибири.

Как сообщается в пресс-службе правительства Новосибирской области, в регионе начал работать первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий, который предоставит жителям области бесплатное лечение бесплодия, включая полный цикл процедур ЭКО.

Новый центр предлагает более широкий подход, включая комплексное обследование, консультации специалистов, реабилитацию, стационарное лечение и постоянное наблюдение за беременностью.

Главный врач клинического центра Анна Вятчинина рассказала о том, что центр окажет полную поддержку пациентам с момента первичного обследования и до полного решения их репродуктивных проблем.

Напомним, что ученые новосибирского вуза заканчивают испытания вируса против рака