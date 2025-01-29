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вчера 23:50
общество

В Новосибирске предлагают зарплату трактористам в 110 тысяч рублей

Фото: Агротрак

Плюс к этому предоставление жилья либо компенсацию расходов на аренду жилья.

Муниципальные дорожно-эксплуатационные управления Новосибирска объявили о наборе водителей, трактористов и дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Водителям категорий С и Е предлагается заработная плата в размере 115 тысяч рублей. Для водителей погрузчиков, шнекороторов, трактористов, машинистов автогрейдеров и бульдозеров предусмотрена зарплата от 110 тысяч рублей. Дорожным рабочим предлагают заработную плату от 65 до 70 тысяч рублей в месяц.

Муниципалитет активно ищет специалистов для выполнения работ по содержанию и ремонту дорожной инфраструктуры города.

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Игорь Кириченко
Журналист

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