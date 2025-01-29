В Новосибирске суд прекратил дело о гибели мужчины в ходе погрузочных работ

Ленинский районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело против Юрия Бровкина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности в ходе погрузочно-разгрузочных работ.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, инцидент произошел 12 августа прошлого года, когда обвиняемый не остановил работы в момент возникновения опасности и не убедился в отсутствии посторонних в зоне проведения работ. В результате этого погиб человек, находившийся на стройплощадке.

Во время судебного заседания потерпевшая сторона заявила о примирении с обвиняемым. Семья погибшего получила компенсацию в размере 1 млн рублей, а Юрий Бровкин принес извинения.

Суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование.

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