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общество

В Новосибирске зафиксированы массовые взломы аккаунтов WhatsApp

Фото: freepik.com

В Новосибирске зарегистрированы случаи массовых взломов аккаунтов в мессенджере WhatsApp*.

Злoумышленники, получив доступ к чатам, начинают рассылать одинаковые сообщения с просьбой одолжить деньги.

Местная жительница сообщила, что не понимает, как произошел взлом, так как телефон всегда был при ней, и она не переходила по подозрительным ссылкам. Ей пришлось отвечать на звонки родных и знакомых, чтобы их успокоить.

По словам декана факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Ивана Ревы, аккаунт можно взломать с помощью сервисов удаленного доступа к компьютеру или ноутбуку, на которых был запущен WhatsApp*. Он добавил, что мошенники могут использовать подключение к рабочим станциям для входа в веб-версию мессенджера. Рева порекомендовал завершать все сессии после работы с мессенджером вне смартфона

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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