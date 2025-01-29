В Новосибирске зафиксированы массовые взломы аккаунтов WhatsApp

В Новосибирске зарегистрированы случаи массовых взломов аккаунтов в мессенджере WhatsApp*.

Злoумышленники, получив доступ к чатам, начинают рассылать одинаковые сообщения с просьбой одолжить деньги.

Местная жительница сообщила, что не понимает, как произошел взлом, так как телефон всегда был при ней, и она не переходила по подозрительным ссылкам. Ей пришлось отвечать на звонки родных и знакомых, чтобы их успокоить.

По словам декана факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Ивана Ревы, аккаунт можно взломать с помощью сервисов удаленного доступа к компьютеру или ноутбуку, на которых был запущен WhatsApp*. Он добавил, что мошенники могут использовать подключение к рабочим станциям для входа в веб-версию мессенджера. Рева порекомендовал завершать все сессии после работы с мессенджером вне смартфона

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.