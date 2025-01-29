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проиcшествия

В Новосибирской области сотрудника РЖД нашли мертвым в кабине электровоза

Фото: Сиб.фм

Сотрудник РЖД умер на рабочем месте.

По данным сайта региональной инспекции труда, под Новосибирском расследуется дело о смерти на рабочем месте электромеханика по средствам автоматики и электроприборам технологического оборудования производственного участка «Барабинск» Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, филиала ОАО «РЖД».

Ведомство уточняет, что его тело было найдено на полу в кабине электровоза ЭП2К №046.

Сейчас проводится осмотр места происшествия и правовой анализ документов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что медсестра из Бердска потеряла сознание на работе и умерла в реанимации

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Валерия Митрохина
Журналист

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