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общество

В результате вмешательства прокуратуры восстановлены права жительницы Новосибирской области, которая замерзала в собственном доме

Фото: Прокуратура НСО

Сибирячка проживает в Краснозерском районе.

Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены жилищные условия жительницы Новосибирской области, мерзнувшей в своём доме Жительница Краснозерского района обратилась в прокуратуру из-за низкой температуры в ее доме. Выездная проверка органов прокураты выявила, что температура в помещении ниже нормы.

Для восстановления прав пенсионерки прокурор внес представление исполняющему обязанности главы района. По итогам рассмотрения представления температура в доме была приведена в соответствие с нормами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пьяный водитель «Мерседеса» сбил двух девочек в Кировском районе Новосибирска.

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Дарья Лапина
Журналист

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