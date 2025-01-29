Жители Новосибирска отдают пятую часть зарплаты онлайн-магазинам

27% опрошенных совершают онлайн-покупки несколько раз в неделю.

Сотрудники, живущие в Новосибирске, в среднем тратят 19 % своего ежемесячного дохода на онлайн-шопинг. По результатам исследования, большинство предпочитает заказывать товары через классифайды и маркетплейсы, которые также служат основным источником информации о скидках.

По данным опроса от «Авито Работа» и «Авито Реклама», 91 % жителей Новосибирска чаще пользуются сайтами объявлений и торговыми площадками. Более четверти (27 %) покупают онлайн несколько раз в неделю, тогда как 19 % делают это еженедельно. Значительное количество горожан приобретает продукты через сервисы доставки (45 %) и специализированные интернет-магазины (18 %), а меньше всего средств уходит на видеостриминговые сервисы (10 %).

Примерно 35 % респондентов каждый месяц расходуют от 5 % до 15 % своей зарплаты на онлайн-покупки, в то время как 29 % предпочитают выделять на это от 15 % до 25 %. Более половины (47 %) признаются, что скидки и специальные предложения влияют на их решения о покупках. Значительная доля (64 %) узнает о скидках из объявлений на классифайдах и маркетплейсах, а 30 % обращают внимание на рекламу в поисковых системах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске допросили таксиста, который последний видел пропавшего перед Новым годом вахтовика.