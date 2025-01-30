14 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Новосибирска за сутки

Сегодня в первую смену город убирают 242 единицы техники.

С улиц и магистралей Новосибирска вывезли более 14 тысяч кубометров снега за сутки. Сегодня, 30 января, в первую смену город убирают 242 единицы техники.

Работы идут на улицах: Писарева – Мичурина, Нарымской, Железнодорожной, Челюскинцев, Дуси Ковальчук, Оборонной, Титова, Станиславского, Петухова, Немировича-Данченко, Первомайской, Объединения, Бориса Богаткова, Кирова, Белинского, Васильковой, Варшавской, на Красном проспекте, территории многофункциональной ледовой арены и во 2-м Краснодонском переулке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.