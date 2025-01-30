Бывшего налогового инспектора из Новосибирска заключили под домашний арест

Налоговый инспектор получал деньги через посредника.

Суд арестовал бывшего главного налогового инспектора Михаила Герасимова по обвинению в получении денег за содействие интересам компаний. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции по НСО.

По версии следствия, Герасимов получал деньги через посредника за содействие в фиктивной регистрации юридических лиц, предоставляя фиктивные адреса. В январе 2025 года он был задержан.

Судом было принято решение заключить подозреваемого под домашний арест до 27 марта 2025 года.

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