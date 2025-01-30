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общество

Бывшего налогового инспектора из Новосибирска заключили под домашний арест

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Налоговый инспектор получал деньги через посредника.

Суд арестовал бывшего главного налогового инспектора Михаила Герасимова по обвинению в получении денег за содействие интересам компаний. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции по НСО.

По версии следствия, Герасимов получал деньги через посредника за содействие в фиктивной регистрации юридических лиц, предоставляя фиктивные адреса. В январе 2025 года он был задержан.

Судом было принято решение заключить подозреваемого под домашний арест до 27 марта 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы получили срок за продажу контрафактного алкоголя.

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Игорь Кириченко
Журналист

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