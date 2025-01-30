82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 января, 01:18
пробки
0/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 98.00 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
31 января, 01:18
пробки
0/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 98.00 | eur 102.7
вчера 23:30
общество

Глава СК Бастрыкин заинтересовался тренером из Новосибирска

Фото: freepik.com

Следственные органы Новосибирска расследуют уголовное дело в отношении тренера одной из спортивных школ города.

По данным следствия, мужчина организовывал платные дополнительные занятия и требовал переводить оплату на свой или супруги счет. Также ему вменяется оскорбление и унижение детей из малообеспеченных семей, которые не могли посещать эти тренировки.

Кроме того, следствие установило факты фальсификации результатов сдачи спортивных нормативов, исключения отдельных спортсменов из учреждения, а также призывов к физической агрессии между воспитанниками. В декабре 2023 года, по версии следствия, он заставил детей с силой пинать мячи в сторону сверстников, что привело к многочисленным ушибам.

Как сообщили в Следственном комитете, ранее родители обращались с жалобами на действия тренера, однако мер в отношении него не принималось.

После огласки инцидента в СМИ было возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в