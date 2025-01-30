Грузовик «Магнита» при развороте столкнулся с автомобилем Субару Форестер в Новосибирске

ДТП произошло в Калининском районе.

На улице Богдана Хмельницкого, недалеко от Сухого Лога со стороны ЛДС Сибирь, грузовик компании "Магнит" при выполнении разворота столкнулся с автомобилем Subaru Forester. Три полосы движения оказались перекрыты, что привело к образованию значительной пробки.

Пользователи сети предлагают убрать разворот в этом месте, отметив, что есть более безопасный разворот у Нептуна на светофоре, примерно в 400 метрах. Также существует еще один опасный разворот рядом с Калининским универмагом, где часто происходят аварии.

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