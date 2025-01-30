Красноярский предприниматель приобрел новосибирский завод металлоконструкций

Бизнесмен из Красноярского края Александр Сказка стал новым владельцем имущественного комплекса ООО «СЗМК-Глобалсталь» в Новосибирске.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, он выиграл торги по продаже активов предприятия и в результате приобрел 44 объекта движимого и недвижимого имущества. В их числе — два земельных участка на улице Софийской в Новосибирске общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, два здания, объект незавершенного строительства и различное оборудование.

Также уточняется, что Александр Сказка зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Минусинске и специализируется на штукатурных работах.

Напомним, что особую экономическую зону создадут в Новосибирской области