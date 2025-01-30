Лолита пожаловалась на отмену концертов в Кемерово и Новокузнецке

«Это естественная и нормальная реакция жителей Кузбасса», — считает Яна Поплавская.

Лолита отметила, что город Кемерово прислал письмо о невозможности проведения концерта из-за ремонта кабеля в зале, а руководитель площадки в Новокузнецке сообщил, что у них закончился «паспорт безопасности объекта», и они не знают, когда его выдадут.

Деньги за билеты будут возвращены зрителям.

«Кузбасс – один из регионов-лидеров по поддержке бойцов СВО. Жители поддерживают парней, крупный бизнес помогает военным, администрация старается помочь мобилизованным и контрактникам. И тут с концертами приезжает такая «ляля», которая любит «потреблять москалей». Естественная и нормальная реакция – отправить её...за звездочкой», — пишет актриса Яна Поплавская.

Поплавская также отметила, что уважает жителей Кузбасса за их решение.

«Пример другим регионам, как делать надо, если вы уважаете себя и своих жителей. Если поддерживаете ребят, которые стоят в окопах, бьют врага и защищают русских женщин и детей от украинского терроризма», — резюмировала Яна Поплавская.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.