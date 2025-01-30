82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 января, 11:06
пробки
3/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 98.01 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
30 января, 11:06
пробки
3/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 98.01 | eur 102.4
сегодня 08:58
общество

Мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям

Фото: Сиб.фм

До 64,5 тысяч рублей хочет увеличить выплаты почетным жителям города мэрия Новосибирска.

Мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям города до 64,5 тысяч рублей с 2025 года. Вдовы и вдовцы почетных жителей, не вступившие в новый брак, получат по 32,3 тысяч рублей.

Уточняется, что это связано с индексацией на уровень цен 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, что ужесточили условия выплаты единого пособия для малоимущих новосибирцев

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в