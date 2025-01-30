До 64,5 тысяч рублей хочет увеличить выплаты почетным жителям города мэрия Новосибирска.

Мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям города до 64,5 тысяч рублей с 2025 года. Вдовы и вдовцы почетных жителей, не вступившие в новый брак, получат по 32,3 тысяч рублей.

Уточняется, что это связано с индексацией на уровень цен 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, что ужесточили условия выплаты единого пособия для малоимущих новосибирцев