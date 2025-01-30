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общество

Нашпигованный 16-ми iPhone Nissan Sunny взяли на границе НСО

ФСБ России по Новосибирской области

Обнаружены несколько смартфонов премиальных моделей.

Во время осмотра автомобиля гражданина России было найдено 10 смартфонов дорогих моделей. В ходе более тщательного досмотра, включавшего частичную разборку салона авто, обнаружились еще 40 смартфонов, которые водитель стремился утаить от пограничного контроля. Документов, подтверждающих законность перевозки этих устройств, у водителя не оказалось.

Предварительно оцененная стоимость изъятых товаров превышает 2 миллиона рублей. Эти электронные устройства были изъяты и переданы на таможню для дальнейшего разбирательства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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