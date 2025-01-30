НОВИКОМ нарастил депозитный портфель в 2024 году

Депозитный портфель дочернего банка Госкорпорации Ростех по итогам 2024 года вырос на 12%. По словам экспертов НОВИКОМа, устойчивую положительную динамику удалось обеспечить благодаря привлекательным ставкам и гибким условиям по продуктам.

Статистика показывает, что на сейчас клиенты предпочитают открывать депозиты на короткий срок с максимальной выгодой. НОВИКОМ внедрил соответствующие продукты, что позволило добиться роста числа вкладчиков и средней суммы депозита в 2,5 раза выше среднерыночной.

Наиболее востребованными в 2024 году вкладами стали «Капитал», «Рантье» и «Перспектива». Эти продукты обеспечивают высокую доходность, а разнообразие условий позволяет выбрать наиболее подходящий способ накопления. Непополняемый вклад «Капитал» приносит высокий процент выплатой в конце срока. «Перспектива» – это сезонный вклад, запущенный НОВИКОМом летом прошлого года. «Рантье» – вклад-флоатер, привязанный к ключевой ставке Банка России. Благодаря этому клиент может быть уверен в стабильном приросте своих сбережений в любых экономических условиях.

Максимальная ставка по вкладам в НОВИКОМе в настоящий момент достигает 22,7%, клиентам доступны три основных сценария накопления средств. Помимо «Капитала», это «Рост», пополняемый вклад с ежемесячной выплатой дохода и растущей процентной ставкой, и «Комфорт», пополняемый вклад с возможностью снятия средств в любое удобное время. У каждой линейки есть опция Premium – для вкладов от 3,5 млн рублей. Помимо этого, пенсионерам и зарплатным клиентам банк предлагает вклад «Капитал Социальный», предусматривающий повышенную процентную ставку.

«Учитывая стабильный рост рынка вкладов в России, наша ключевая задача – развивать и улучшать накопительные инструменты, делая их одними из самых конкурентоспособных на рынке. Депозиты в НОВИКОМе позволяют нашим клиентам эффективно сохранять средства. Мы предоставляем им абсолютно прозрачные условия и позволяем легко снять деньги со вклада, если возникла такая необходимость», – отметил старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

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