Новые меры поддержки многодетных семей появились в Новосибирской области

В регионе появились новые меры поддержки для многодетных семей.

Сегодня, 30 января 2025 года, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Заксобрания сообщил о том, что в прошлом году в регионе были внедрены новые меры поддержки многодетных семей — увеличилось количество социальных программ, заключено более 5,5 тысяч социальных контрактов, 30% из которых касаются многодетных семей.

Так, у трети граждан, заключивших контракт, среднедушевой доход оказался выше прожиточного минимума. У тех, кто получил помощь в трудоустройстве, доход увеличился более чем на 50%.

В том числе, были введены дополнительные меры поддержки многодетных семей, такие как компенсация за жилье, приоритетное право на заключение социального контракта и ежегодные выплаты на подготовку детей к школе.

Напомним, что Мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям