Пассажирский поезд Новосибирск – Риддер перевёз 4,1 тыс. человек за полтора месяца

За период с 15 декабря 2024 года по 30 января 2025 года пассажирский поезд по маршруту Новосибирск – Риддер перевёз 4,1 тыс. человек.

В январе состав обслужил более 3 тыс. пассажиров.

Межгосударственное железнодорожное сообщение между Новосибирском и Риддером было возобновлено 15 декабря с введением нового графика движения. Поезда отправляются раз в 4 дня, а остановки делают в таких городах, как Бердск, Искитим, Барнаул и Рубцовск.

В вагонах доступны как плацкартные, так и купейные места.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.