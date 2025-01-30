Пожар произошёл в популярном придорожном кафе под Новосибирском

Возгорание произошло в в Каргатском районе.

В ночь на сегодняшний день огонь охватил одно из зданий комплекса «Хуторок», который находится на трассе Р-254 «Иртыш». На месте происшествия работали несколько пожарных бригад, информации о пострадавших не было.

«Надеюсь, никто не пострадал», — пишут пользователи в сети.

«Жаль, когда такое случается. Это чей-то бизнес, чей-то заработок. А тут всё сгорело в мгновение ока», — добавляют другие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.