Суд обязал районную больницу Новосибирской области устранить санитарные нарушения

Здвинскую центральную районную больницу суд обязал устранить нарушения.

В ходе служебной проверки было установлено, что в ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» нарушены требования санитарного законодательства, что может представлять угрозу для здоровья пациентов и способствовать распространению инфекций.

В результате Доволенский районный суд обязал учреждение установить вентиляцию в пищеблоке, отремонтировать полы в палатах, обновить отделку помещений и провести водоснабжение в кабинеты.

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