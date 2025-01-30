Это почти на тонну больше, чем в прошлом году.

В 2024 году новосибирцы сдали на переработку 4 272 тонны отходов, что почти на тонну больше, чем годом ранее. «Спецавтохозяйство» установило 691 синий контейнер для сбора пластика, жести, стекла и картона. Сортированные отходы вывозят специальные мусоровозы, затем их разделяют на полигонах и отправляют на переработку.

Количество новосибирцев, готовых сортировать отходы, растёт, но не все горожане освоили эту практику: водители мусоровозов находят в контейнерах для вторсырья бамперы, автозапчасти, шины, еловые ветки, траву и непригодную для переработки макулатуру. Такие отходы называют «хвостами».

Специалисты АО «САХ» обращают внимание, что на каждом синем контейнере есть наклейка с указаниями, какие материалы можно складывать.

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