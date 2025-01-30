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общество

В Новосибирск из Таиланда доставили тонны экзотических фруктов

Фото: скриншот видео

Тонну экзотических фруктов привезли в Новосибирскую область.

В Новосибирскую область доставили новую парту экзотических фруктов. Об этом рассказали Вести Новосибирск.

Прежде чем товары поступают в местные магазины, их тщательно и долго проверяют на таможне. В случае если на контроле обнаружат насекомых, то партию на прилавки не допускают, ее уничтожают или же отправляют обратно поставщикам.

«Инспекторы таможенного поста осуществляют таможенный контроль с партиями свежих фруктов в приоритетном порядке, в среднем в течение двух-трех часов с момента приземления самолета», ─ рассказал ведущий инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста Новосибирской таможни Ирина Серебренникова.

Напомним, что красноярский предприниматель приобрел новосибирский завод металлоконструкций

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Валерия Митрохина
Журналист

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