В Новосибирск из Таиланда доставили тонны экзотических фруктов

Тонну экзотических фруктов привезли в Новосибирскую область.

В Новосибирскую область доставили новую парту экзотических фруктов. Об этом рассказали Вести Новосибирск.

Прежде чем товары поступают в местные магазины, их тщательно и долго проверяют на таможне. В случае если на контроле обнаружат насекомых, то партию на прилавки не допускают, ее уничтожают или же отправляют обратно поставщикам.

«Инспекторы таможенного поста осуществляют таможенный контроль с партиями свежих фруктов в приоритетном порядке, в среднем в течение двух-трех часов с момента приземления самолета», ─ рассказал ведущий инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста Новосибирской таможни Ирина Серебренникова.

Напомним, что красноярский предприниматель приобрел новосибирский завод металлоконструкций