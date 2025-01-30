В Новосибирске авиапассажиры жалуются на закрытую галерею в аэропорту

На закрытую галерею в аэропорту пожаловались жители Новосибирска.
Как сообщает портал BFM-Новосибирск, в аэропорту Толмачёво 20 января 2025 года закрыли переходную галерею между терминалом внутренних авиалиний и терминалом международных авиалиний из-за ремонта, а так как предупреждения об этом не было, пассажиры жалуются, что теперь им приходится идти по улице в мороз.
Также и не все таксисты были уведомлены об изменениях, из-за чего возникают задержки и рост цен на поездки.
Отмечается, что работы на галерее могут занять неопределенное время.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов