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общество

В Новосибирске детям могут разрешить трудиться на вредном производстве

Фото: pixabay.com

Минимальный возраст для работы в опасных условиях может быть снижен.

Глава союза промышленников предложил пересмотреть существующие нормы допуска к работе на вредном производстве для студентов техникумов. По сообщению ТАСС, Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, предложил пересмотреть возрастной порог для работы на химических и металлургических предприятиях.

По мнению Шохина, многие выпускники техникумов заканчивают обучение до 18 лет и испытывают трудности при поиске работы по специальности. Поэтому он предложил привести нормы, принятые 20 лет назад, в соответствие с текущими условиями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.

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Дарья Лапина
Журналист

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