В Новосибирске климатолог Непомнящих сделал прогноз погоды зимы на 50 лет вперед

По словам климатолога Алексея Непомнящих, ежегодно зимы в Новосибирске будут теплее. Аномальные морозы возможны лишь кратковременные.

В интервью Сиб.фм климатолог Алексей непомнящих заявил, что постепенно в Новосибирской области будут смещаться аномальные морозы в другие регионы – уходить в сторону Бурятии и Хабаровска.

«Аномальных морозов свыше –45 градусов не должно быть, если только кратковременное похолодание с такой температурой, и то только в отдаленных районах области. На тренд антропогенного потепления время от времени накладываются естественные вариации, и то же самое в обратную сторону. В будущем будет больше теплых и снежных зим, чем морозных», – заявил эксперт.

Спикер уточнил, что за последнее десятилетие температура воздуха в сибирских регионах увеличилась примерно на 2-3 градуса, это связано с вторжением арктических масс. По его данным, в будущем зима станет теплее еще на 4 градуса – примерно через полвека.

Ранее климатолог Непомнящих заявил об аномальных морозах в Новосибирске в феврале 2025 года.