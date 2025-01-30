В Новосибирске рассказали о главных отличиях гриппа и ОРВИ

О главных отличиях гриппа и ОРВИ рассказал эксперт Андрей Исаев.

Как сообщает портал “Известия” со ссылкой на педиатра, основателя научной лаборатории Андрея Исаева, в Новосибирской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями.

Как отмечает специалист, грипп и обычная простуда имеют много общего, однако важно уметь отличить одно от другого.

Так, обычно грипп начинается резко, с высокой температурой и сильной слабостью, а ОРВИ развивается постепенно, с медленным нарастанием симптомов.

Температура при простуде может быть низкой или переменной, а при гриппе – высокой и стабильной. Кашель при гриппе сухой и болезненный, при простуде он сначала сухой, затем влажный. Грипп может длиться неделю, а полное восстановление занимает месяц, в отличие от простуды, которая проходит уже за 5-10 дней.

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