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общество

В Новосибирске зафиксирован уровень фенола, превышающий ПДК

Фото: Сиб.фм

Превышение ПДК фенола зафиксировали в столице Сибири.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, в Калининском районе Новосибирска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола.

Однако, несмотря на то, что превышение не представляет угрозы для здоровья местных жителей, оно указывает на неблагоприятное состояние экологии, так как фенол является токсичным веществом, а его соединения могут вызывать аллергические реакции и негативно воздействовать на дыхательную систему.

Напомним, что новосибирцам рассказали о запретах в Антонов день 30 января

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Валерия Митрохина
Журналист

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