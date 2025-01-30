В Новосибирской области задержали бухгалтера за присвоение денежных средств

Следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело о присвоении денежных средств бухгалтером учреждения.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ по Новосибирской области, в регионе расследуется уголовное дело против главного бухгалтера учреждения в Каргатском районе, обвиняемой в присвоении средств. Следственными органами СК России предъявлено обвинение по статьям о хищении, совершенном с использованием служебного положения.

Так, по версии следствия, с августа 2024 по январь 2025 года преступница систематически похищала деньги со счета учреждения, составляя ложные отчеты.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России. Сейчас проводится комплекс следственных действий по данному делу.

Напомним, что в Новосибирске на экс-главу «СпецТрансСтроя» Сергея Арапова возбудили еще четыре дела