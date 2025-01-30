Юная жительница Новосибирска смогла посетить аквапарк в рамках акции «Ёлка желаний»

11-летняя Маша рассказала о своей заветной мечте — о посещении аквапарка. Меньше чем через месяц ее мечта осуществилась.

16 декабря начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области присоединилась к ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» вместе с другими представителями Правительства региона. Наталья Шустова взяла с ёлки шар-открытку, где 11-летняя Маша рассказала о своей мечте – посетить аквапарк.

«Мы пригласили Машу к нам в гости, чтобы встретиться с ней и вручить подарок лично. Маша приехала с папой Сергеем, и беседа прошла в теплой обстановке за чашкой чая с угощениями. Она рассказала, что учится в третьем классе и занимается спортивной гимнастикой», — сообщили в пресс-службе ЗАГСа.

Для обеспечения её безопасности и поддержания хорошего настроения было решено приобрести билеты в аквапарк и для мамы Маши – Екатерины. В январе 2025 года Маша посетила аквапарк и поделилась фотографиями и теплым отзывом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска планирует увеличить выплаты почетным жителям.