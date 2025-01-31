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общество

Более 3 тыс пассажиров воспользовались поездом Новосибирск-Риддер

Фото: Сиб.фм

Поезд Новосибирск-Риддер обслужил более 3 тысяч пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в январе 2025 года более 3 тысяч пассажиров воспользовались беспересадочными вагонами по маршруту Новосибирск – Локоть – Риддер – Новосибирск. С момента возобновления движения по этому направлению перевезено уже 4,1 тысячи человек.

На маршруте доступны как купейные, так и плацкартные места, а также услуга перевозки домашних животных.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов

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Валерия Митрохина
Журналист

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