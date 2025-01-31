Когда завершится ремонт мостов в Новосибирске — рассказал прокурор Александр Бучман

Прокуратура Новосибирской области прокомментировала задержки с ремонтом Октябрьского и Димитровского мостов.

Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман, подрядчики, привлеченные МКУ «Гормост», не справились с обязательствами по строительству мостов в Новосибирске, что привело к расторжению контрактов. В отношении их руководителей были возбуждены дела об административных правонарушениях, которые сейчас рассматриваются в судах. Об этом пишет портал АиФ-Новосибирск.

Также ведомство установило, что «Гормост» подписал договор на ремонт Димитровского моста без конкурса, что сейчас проверяет региональное УФАС. Экс-директор организации Борис Хайруллин также заключил контракт с компанией «СпецТрансСтрой» на ремонт Октябрьского моста без конкурса, что привело к невыполнению работ на сумму более 400 миллионов рублей.

Прокуратура намерена предотвратить подобные ситуации в будущем, поэтому в декабре прошлого года заместитель прокурора предупредил мэра Новосибирска Максима Кудрявцева о недопустимости нарушений, что привело к отказу от подписания контракта с единственным поставщиком.

«В настоящее время мэрия города определяет объемы подлежащих к выполнению работ, после чего будет организовывать конкурентную процедуру по отбору подрядчика для завершения ремонта моста. Выполнение данных мероприятий я держу на контроле», — прокомментировал прокурор НСО Александр Бучман.

Напомним, что прокурор Новосибирской области Бучман перечислил громкие уголовные дела на контроле