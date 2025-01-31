Компанию депутата из Новосибирска Джулая признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» банкротом.

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 24 июля 2025 года. Генерального директора компании отстранили от управления, а конкурсным управляющим назначена Татьяна Горбачева.

Судебное разбирательство началось после того, как в сентябре 2023 года мэрия Новосибирска подала иск о взыскании с компании основного долга в размере 19,27 миллионов рублей и 3,51 миллиона рублей неустойки за неоплаченную аренду земли на улице Выборной.

В 2020 году мэрия расторгла договор аренды, на основании которого планировалось строительство автодрома. В процессе судебного разбирательства к делу были привлечены Алексей Джулай, Сергей и Александр Квашнины.